26 farklı ülkeden 418 yabancı uyruklu öğrenci kayıt yaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 26 farklı ülkeden 418 yabancı uyruklu öğrenci kayıt yaptırdı - Son Dakika

26 farklı ülkeden 418 yabancı uyruklu öğrenci kayıt yaptırdı

7 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararası bir üniversite olma yolunda attığı adımların meyvesini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında almaya başladı.

26 farklı ülkeden 418 yabancı uyruklu öğrenci kayıt yaptırdı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararası bir üniversite olma yolunda attığı adımların meyvesini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında almaya başladı.


Özellikle son 2 yılda yapılan ciddi yatırımların sonucunda üniversiteye bu yıl, Rusya, İran, Mısır, Kongo, Ürdün, Özbekistan, Yunanistan ve Filipinler gibi 26 farklı ülkeden 418 yabancı uyruklu öğrenci kayıt yaptırdı. Konu hakkında açıklamada bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş, bu yıl üniversiteye başvuru yapan uluslararası öğrenci sayısının 5 bin 200 olduğunu ifade ederek, " Türkiye'de yaşayan yabancı devlet temsilcileri ve öğrenci toplulukları (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu gibi) vasıtasıyla üniversitemiz tanıtılarak bünyemizdeki uluslararası öğrenci sayısını ve öğrencilerimizin geldiği ülke çeşitliliğini artırmaya çalıştık. Ne sevindirici ki tüm bu çalışmalarımızın meyvesini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında almaya başladık. Bu eğitim yılı başında üniversitemize başvuru yapan uluslararası öğrenci sayısı 5 bin 200 olmuştur. Neticede ciddi bir inceleme ve eleme yapılmış ve 418 öğrenci üniversitemiz bölümlerine ve programlarına kaydını yaptırmıştır. Türkçe yeterliliğe sahip olmayan uluslararası öğrenciler, yine bu dönemde kurduğumuz Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) bir yıl Türkçe hazırlık görmeye başlamışlardır. Böylece Üniversitemizin uluslararasılaşması adına koyduğu hedeflere bir, bir ulaşmaya başladığını ve söz konusu ivmenin giderek artacağını belirtmek isterim. Uluslararası öğrencilerimizin Bilecik'te ve üniversitemizde en iyi şekilde misafir edileceğini düşünüyorum. 26 farklı ülkeden gelen öğrencilerimizin üniversitemizden ve şehrimizden duyacağı memnuniyet, üniversitemizden ayrıldıklarında Bilecik'imizin ve üniversitemizin en iyi şekilde tanıtılmasında da etkili olacaktır. Hedefimiz 2023'te 2 bin uluslararası öğrenciyle, hedeflediğimiz 20 bin genel öğrenci sayımızın yüzde 20'sine ulaşmaktır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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