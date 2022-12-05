Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yeni işi! Üniversitede ders vermeye başladı

Darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bir üniversitede ders vermeye başladı.

TARİHTE İZ BIRAKAN LİDERLERİ ANALİZ EDECEKLER

Daha önce 26 ay tutuklu kalan emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yanı sıra yine yıllarca cezaevinde kalan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da İstanbul'daki üniversitenin akademik kadrosuna dahil oldu. Başbuğ'un girdiği dersin konusu "Tarihi Liderler Üzerinde Saha Çalışmaları". Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre 14 hafta sürecek olan yandal programı dersinde; Atatürk, İnönü, Roosevelt, Gandhi, Churchill gibi liderlerin hem kişisel özellikleri hem de tarihin kritik dönemlerinde aldıkları kararlar ve eylemleri analiz edilecek.

İLKER BAŞBUĞ KİMDİR?

Mehmet İlker Başbuğ 29 Nisan 1943'te Afyonkarahisar'da doğdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı olan orgeneral Başbuğ aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme aldı.