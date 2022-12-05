Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yeni işi! Üniversitede ders vermeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yeni işi! Üniversitede ders vermeye başladı

05.12.2022 08:37
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yeni işi! Üniversitede ders vermeye başladı

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul'da bir üniversitede ders vermeye başladı. Başbuğ, liderliğin konu edildiği derste, başta Atatürk olmak üzere, tarihte iz bırakan liderlerin kritik özelliklerini öğrencileri ile birlikte inceliyor.

Darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bir üniversitede ders vermeye başladı.

TARİHTE İZ BIRAKAN LİDERLERİ ANALİZ EDECEKLER

Daha önce 26 ay tutuklu kalan emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yanı sıra yine yıllarca cezaevinde kalan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da İstanbul'daki üniversitenin akademik kadrosuna dahil oldu. Başbuğ'un girdiği dersin konusu "Tarihi Liderler Üzerinde Saha Çalışmaları". Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre 14 hafta sürecek olan yandal programı dersinde; Atatürk, İnönü, Roosevelt, Gandhi, Churchill gibi liderlerin hem kişisel özellikleri hem de tarihin kritik dönemlerinde aldıkları kararlar ve eylemleri analiz edilecek.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yeni işi! Üniversitede ders vermeye başladı

İLKER BAŞBUĞ KİMDİR?

Mehmet İlker Başbuğ 29 Nisan 1943'te Afyonkarahisar'da doğdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı olan orgeneral Başbuğ aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme aldı.

YORUMLAR
500

İlker Başbuğ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yeni işi! Üniversitede ders vermeye başladı - Son Dakika


Son Dakika
00:48 Ezgi Mola'nın Altın Kelebek'teki çağrısına Meral Akşener'den yanıt: Az kaldı!
23:56 Senegal'i farklı geçen İngiltere çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu
23:46 Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı
23:43 Cristiano Ronaldo için çılgın teklif! 200 milyon euroyu da aştılar
23:29 Altın Kelebek kazanan Pınar Deniz'in ödül sonrası yaptığı konuşma dalga konusu oldu
22:49 Suriye'de hareketli saatler! Valilik binasına giren halka güvenlik güçleri ateş açtı
22:52 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı görüntüler ortaya çıktı
22:36 Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sakatlık sonrası Arjantin'e gitti
22:33 Polisin çağrısına uymayan cinsel saldırı olayının şüphelisi öldürüldü
19:47 Güney Afrika'da ayin yapan grup sele kapıldı! 9 kişi ölürken ölürken 15 kişi de kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2022 08:42:32. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yeni işi! Üniversitede ders vermeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement