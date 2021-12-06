KASTAMONU - 26. Gezici Film Festivali sinemaseverle buluştu - Son Dakika

Ankara Sinema Derneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlediği 26'ncı Gezici Film Festivali'nin Kastamonu ayağı başladı.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Topluluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen festival, üniversitenin Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen gala ile başladı.

Kentte 3 gün boyunca devam edecek festivalde 9 film sinemaseverle buluşacak. Festivalde çok sayıda sinema oyuncusu ve yönetmen de izleyicilerle söyleşi yapacak.

Festival, Ali Tansu Turhan'ın yönetmenliğini yaptığı "Diyalog" filmi ile başladı. Filmin sonunda Turhan ve film ekibi, izleyicilerle bir araya geldi, bir süre sohbet etti.

Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, AA muhabirine, açılışın çok güzel olduğunu söyledi.

Festival için 1995'te yola çıktıklarını dile getiren Boyacıoğlu, "27. yılımızda 26. gezici festivalimizi yapıyoruz. Başından beri Anadolu'daki küçük kentleri ziyaret etmek için yola çıktık. Bildiğiniz gibi kültürel etkinlikler genelde İstanbul, biraz Ankara, azıcık da İzmir'de toplanmış durumda. Türkiye'nin geri kalan kentlerinde maalesef çok fazla kültürel etkinlik yok. Amacımız değişik kentlere gitmekti." dedi.

Boyacıoğlu, Kastamonu'ya 8 yıldır festival için geldiklerini ifade ederek, "Burası çok sevdiğimiz bir kent. Bir kere izleyicisi hazır. 450 kişilik salonu her gösterimde doldurmak genelde birçok kentte pek mümkün olmuyor. Kastamonu'nun çok güzel bir izleyicisi var. Dolayısıyla koşa koşa geliyoruz." diye konuştu.