Son Dakika Haberleri: 26 gündür aranan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa 26 gündür aranan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika

26 gündür aranan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 27 Ekim'de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü olarak bulundu.

26 gündür aranan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu, System.String[]

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 27 Ekim'de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü olarak bulundu.


Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki ikametinden geçtiğimiz 27 Ekim günü ayrılan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Şükrü Şen, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı günlerce yaptığı çalışmanın ardından Şerefli mevkiinde yer alan Şerefli Köprüsü yakınlarında ölü olarak bulundu. Şen'in cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından detaylı inceleme yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:30 Kaynak: İHA
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