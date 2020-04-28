26 günlük yoğun bakımın ardından, alkışlarla servise çıkarıldı - Son Dakika

ÇORUM'da, koronavirüs tedavisi gören hasta, 26 gün sonra alkışlarla yoğun bakım ünitesinden servise alındı.

Kronik rahatsızlıkları bulunan erkek hastanın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Nisan'da yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu ağır olan hasta, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 26 gün sonra yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlanan hasta, servise çıkarıldı. Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla servise alınan ve bir süre gözetim altında tutulacak olan hastanın, daha sonra taburcu edileceği öğrenildi.