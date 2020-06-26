26 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

26 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı

26 Haziran 2020 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Gençliğim Eyvah

01:35 Esra Erol'da

04:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gençliğim Eyvah

20:00 Mad Max: Öfkeli Yollar

22:30 Kardeş Payı

22:30 Banliyö 13

23:50 Son Durak

Esra Erol, Atv, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 26 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

00:46 Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti 00:41 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti 00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 15:47 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 14:22 AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
00:31
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
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