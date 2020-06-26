26 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

26 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Haziran 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Taraftar

02:00 Maç Saati

03:15 Süper Lig Maç Özetleri

03:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:00 beIN Manşet

05:00 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:15 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:45 Maç Saati

09:15 Maç Saati

09:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:30 Belgesel: Conmebol Club

09:45 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

10:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:30 Kolaysa Anlat

10:45 Z Raporu

11:00 beIN Wellness

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

15:30 Maç Saati

16:00 Kolaysa Anlat

16:00 beIN Wellness

17:00 Taraftar

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

18:00 beIN Teknik

18:00 beIN Manşet

19:00 beIN Teknik

19:00 Taraftar

20:00 Süper Lig Maç Önü

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:00 beIN Manşet

21:00 Kolaysa Anlat

21:00 Beşiktaş - İH Konyaspor

21:45 Süper Lig Devre Arası

22:00 Beşiktaş - İH Konyaspor

22:00 Maç Saati

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 Taraftar

23:00 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 26 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

00:46 Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti 00:41 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti 00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 15:47 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 14:22 AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
00:31
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
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23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
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