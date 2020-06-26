26 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Yüksek Sosyete
03:00 Dolunay
05:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ninja Kaplumbağalar
20:00 İntikam Oyunu
22:00 İntikam Oyunu
22:00 Ninja Kaplumbağalar
23:45 Soğuk Savaş