26 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

26 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

26 Haziran 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:10 Spor Artı

03:40 Süper Lig Özetler

04:10 TFF 1. Lig Özetler

04:40 Almanya Bundesliga Özetler

04:40 Spor Kitaplığı

04:45 Bundesliga

05:00 Unutulmaz Maçlar

05:30 Nedir, Nasıl Oynanır?

05:35 Takvim Yaprakları

05:40 Rusya 2018 Fıfa Magazin

06:25 Efsanelerin İzinde

06:30 İtalya Kupası Magazin

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:30 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:15 La Liga Özetler

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 TBMM-TV

14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Burnley - Watford

15:45 Süper Lig Goller

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Spor Bülteni

16:30 Bundesliga

17:15 La Liga Özetler

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:30 İngiltere Premier Lig Özetler

19:55 Burnley - Watford

20:00 İngiltere Premier Lig Özetler

20:35 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Dakika Skor

22:00 TFF 1. Lig Özetler

22:30 Süper Lig Özetler

22:40 Stadyum

23:00 Spor Artı

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 26 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

00:46 Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti 00:41 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti 00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 17:26 İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak 16:04 Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada 15:32 Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:20 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
00:31
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
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