26 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:10 Spor Artı
03:40 Süper Lig Özetler
04:10 TFF 1. Lig Özetler
04:40 Almanya Bundesliga Özetler
04:40 Spor Kitaplığı
04:45 Bundesliga
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:30 Nedir, Nasıl Oynanır?
05:35 Takvim Yaprakları
05:40 Rusya 2018 Fıfa Magazin
06:25 Efsanelerin İzinde
06:30 İtalya Kupası Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Burnley - Watford
15:45 Süper Lig Goller
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:30 Bundesliga
17:15 La Liga Özetler
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 İngiltere Premier Lig Özetler
19:55 Burnley - Watford
20:00 İngiltere Premier Lig Özetler
20:35 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Dakika Skor
22:00 TFF 1. Lig Özetler
22:30 Süper Lig Özetler
22:40 Stadyum
23:00 Spor Artı