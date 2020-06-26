26 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Payitaht Abdülhamid
00:45 Şampiyon
02:55 Ege'nin Hamsisi
03:00 Ege'nin Hamsisi
05:25 Ferhunde Hanım ve Kızları
05:40 Sağlıklı Mutfak
06:30 Sağlıklı Mutfak
06:40 Aslan Ailem
07:30 Aslan Ailem
09:50 Tozkoparan
10:30 Tozkoparan
11:25 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:05 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:35 Elimi Bırakma
13:15 Elimi Bırakma
15:50 Ege'nin Hamsisi
16:10 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Şampiyon
20:00 Payitaht Abdülhamid
23:15 Soru Küpü