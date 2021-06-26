Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Baş Belası
02:20 Akıncı
04:50 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Maraşlı
13:00 Bir Zamanlar Çukurova
16:00 Baş Belası
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Haziran 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika