Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Euro 2020 Özel
01:00 Spor Turu
02:00 Sezonun Golleri : A. Hatayspor
02:30 Transfer
04:00 Maç Saati
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Euro 2020 Özel
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Euro 2020 Özel
13:00 Maç Saati
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
15:00 Maç Saati
17:00 Gamer
18:00 Maç Saati
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Spor Turu
21:00 Transfer
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:30 Sezonun Golleri : A. Hatayspor
23:00 Gamer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika