26 Haziran 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

26 Haziran 2021 Fox Yayın Akışı

26 Haziran 2021 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:45 Şef Akademi 03:15 Turist Ömer Uzay Yolunda 04:30 Rüyalar Gerçek Olsa 05:45 Her Yerde Sen 06:30 Aşk Yeniden 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Şef Akademi 14:00 Bay Yanlış 16:30 Aşk Mantık İntikam 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Şef Akademi 22:15 Şef Akademi

Son Dakika

Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı

Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge

Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek

Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın

Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak

Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin

Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış