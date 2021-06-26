Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Şef Akademi
03:15 Turist Ömer Uzay Yolunda
04:30 Rüyalar Gerçek Olsa
05:45 Her Yerde Sen
06:30 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şef Akademi
14:00 Bay Yanlış
16:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şef Akademi
22:15 Şef Akademi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Haziran 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika