26 Haziran 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

26 Haziran 2021 Star Yayın Akışı

26 Haziran 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Kazara Aşk 02:45 Kaçak Gelinler 04:30 Yüksek Sosyete 05:30 Geniş Aile 07:00 Geniş Aile 09:30 Çizgi Film Kuşağı 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 12:00 Çizgi Film Kuşağı 12:30 Kazara Aşk 15:30 En Güzel Bölüm 15:45 Ada Masalı 18:45 Star Haber 20:00 İbo Show

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