26 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

26 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı

26 Haziran 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Gündem Futbol Transfer 04:00 UEFA Euro 2020 Özetler 05:50 Spor Artı 06:50 Avrupa Şampiyonası Finaller 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 UEFA Euro 2020 Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 UEFA EURO 2020 Derlemeler 10:00 Spor Bülteni 10:55 Hava Durumu 11:00 Yüz Yüze Futbol 11:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler 12:00 Spor Bülteni 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Hafta Sonu 16:00 Spor Bülteni 16:50 Efsanelerin İzinde 16:55 Hava Durumu 17:00 Kupa Günlüğü 18:55 Spor Kitaplığı 19:00 Spor Bülteni 19:55 Hava Durumu 20:00 UEFA Euro 2020 Özetler 21:00 Kupa Akşamı 22:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması 23:45 UEFA Euro 2020 Özetler

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