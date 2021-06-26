Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:00 UEFA Euro 2020 Özetler
05:50 Spor Artı
06:50 Avrupa Şampiyonası Finaller
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 UEFA Euro 2020 Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 UEFA EURO 2020 Derlemeler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
12:00 Spor Bülteni
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Spor Bülteni
16:50 Efsanelerin İzinde
16:55 Hava Durumu
17:00 Kupa Günlüğü
18:55 Spor Kitaplığı
19:00 Spor Bülteni
19:55 Hava Durumu
20:00 UEFA Euro 2020 Özetler
21:00 Kupa Akşamı
22:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
23:45 UEFA Euro 2020 Özetler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika