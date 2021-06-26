Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:05 Dangal
02:35 3'te 3
04:35 Şehirden Uzakta
05:20 İmparatoriçe Ki
07:50 Yeşil Deniz
10:35 Yedi Numara
11:35 Seksenler
14:40 Saruhan
16:45 Yıldızların Yolu
18:00 Ana Haber
18:55 Galler - Danimarka
21:55 İtalya - Avusturya
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika