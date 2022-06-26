Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
03:45 Gizli Saklı
05:00 İnadına Aşk
06:00 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Senden Daha Güzel
14:00 Yasak Elma
16:00 Gizli Saklı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kayhan
22:00 Şahane Hayaller
Son Dakika › TV › 26 Haziran 2022 Fox Yayın Akışı - Son Dakika