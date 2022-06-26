Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İsrail - İngiltere
03:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme
04:00 Spor Artı
05:00 FIFA Magazin
05:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Gündem Futbol Transfer
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası
13:00 Spor Stüdyosu
15:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası
17:15 Spor Bülteni
18:00 Spor Haftasonu
20:00 Spor Bülteni
20:30 Futbol Gecesi
21:55 Yunanistan - Türkiye
Son Dakika › TV › 26 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika