26 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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26 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı

26.06.2022 06:42
26 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı

26 Haziran 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:15 Kasaba Doktoru

03:55 Gönül Dağı

05:00 Kalk Gidelim

08:25 Payitaht Abdülhamid

11:50 Enine Boyuna

13:00 Sürünün Zor Yolculuğu

13:30 Son Şaka

15:50 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Hazır Aile

22:20 Balkan Ninnisi

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Kaynak: InterSinema.com

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Son Dakika TV 26 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 26 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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