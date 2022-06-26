Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:15 Kasaba Doktoru
03:55 Gönül Dağı
05:00 Kalk Gidelim
08:25 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Sürünün Zor Yolculuğu
13:30 Son Şaka
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Hazır Aile
22:20 Balkan Ninnisi
Son Dakika › TV › 26 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika