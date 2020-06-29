26 Haziran Özel Güvenlik Günü - Son Dakika

26 Haziran Özel Güvenlik Günü

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı


Vali Bilmez, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışan, milletin huzuruna, güvenliğine katkı sağlayan özel güvenlik görevlilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Bilmez, daha sonra Genel-Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) projesi kapsamında başarı gösteren 3 özel güvenlik görevlisini başarı belgesi ile ödüllendirdi.


Vali Bilmez, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlilerinin "26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası"nı kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. - VAN

Ali Karabağ, Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 26 Haziran Özel Güvenlik Günü - Son Dakika

Son Dakika

19:16 Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 17:00 ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:17 Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var? 14:34 Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı çıkardı 13:23 Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 09:22 Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu 08:51 İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor 08:19 Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi 06:51 İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
17:43
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 19:25:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 26 Haziran Özel Güvenlik Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]