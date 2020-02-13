26 ilde eğitime kar engeli - Son Dakika
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26 ilde eğitime kar engeli

6 saat önce

Yurdun büyük bölümünde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yurt genelinde 26 ilde eğitime ara verildi.

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Yurdun büyük bölümünde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yurt genelinde 26 ilde eğitime ara verildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, saat 23.15 itibarıyla, kar yağışının yoğun olduğu Şanlıurfa, Hatay, Bayburt, Muş, Gümüşhane, Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Sivas, Erzincan, Kars, Nevşehir, Gaziantep, Tunceli, Artvin ve Van genelinde okullar cuma günü tatil edildi.

Eğitime ara verilen ilçeler

Kayseri'nin Bünyan, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız ve Felahiye ilçelerinde tüm okullar yarın tatil edildi.

Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki köyler ile Giresun'un Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde, Rize'nin Güneysu, Çamlıhemşin, Hemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinde, Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Derik, Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle cuma günü eğitime ara verildi.

Öte yandan, Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde de yarın eğitim yapılmayacak.

Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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