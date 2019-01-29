26 İlde Fetö Operasyonu: 51 Gözaltı Kararı
1 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet teşkilatına sızmış şahıslar hakkında yürüttüğü soruşturmada 51 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet teşkilatına sızmış şahıslar hakkında yürüttüğü soruşturmada 51 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 26 ilde operasyon başlatıldı.
15 Temmuz darbe girişimine kalkışan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet içerisinde bulunan mensuplarına karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara
Başsavcılığı'nca emniyet biriminin üst düzey yöneticilerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında bir itirafçının ifadeleri doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün kriptografik haberleşme sistemlerinden Bylock Talk And Chat kullanıcısı oldukları tespit edilen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve 25 farklı ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından operasyon başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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