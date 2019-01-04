Son Dakika Haberleri: 26 İlde Fetö Operasyonu: 60 Gözaltı

26 İlde Fetö Operasyonu: 60 Gözaltı

50 dakika önce

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 60 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

26 İlde Fetö Operasyonu: 60 Gözaltı, System.String[]
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 60 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine çalışmış ve örgütte mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Öte yandan gözaltı kararı çıkartılan zanlıların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri personele (genel müdür - müdür - müdür yardımcısı - öğretmen - ümitçi - ser doktor - doktor - şehir dışı talebe mesulü) pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(İbrahim Yetkin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

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