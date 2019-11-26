Son Dakika Haberleri: 26 ilde 'mahrem imam' operasyonu: 50 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel 26 ilde 'mahrem imam' operasyonu: 50 gözaltı kararı - Son Dakika

26 ilde 'mahrem imam' operasyonu: 50 gözaltı kararı

6 saat önce

KONYA merkezli 26 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt üyelerine mahrem imamlık yapan 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

26 ilde 'mahrem imam' operasyonu: 50 gözaltı kararı, System.String[]

KONYA merkezli 26 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt üyelerine mahrem imamlık yapan 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı başlatılan operasyon devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında örgüt mensubu askerlere mahremlik yapan 50 kişi tespit edildi. Ardından 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli 26 ilde daha önce belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin gözaltına alındıktan sonra Konya Emniyet Müdürlüğüne getirileceği belirtildi.


Konya, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:35 Kaynak: DHA
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