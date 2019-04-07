26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası
17 dakika önce
Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası, Sırbistan'da başladı.
Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol
Şampiyonası, Sırbistan
'da başladı.
Şampiyonanın ilk gününde kızlarda Denizli Servergazi Borsa İstanbul
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, Finlandiya
ekibine 4-0, erkeklerde de Elazığ
Kaya Karakaya
Anadolu Lisesi, Yunan temsilcisine 4-1 mağlup oldu.
Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi şampiyonada yarın sabah Çin
, öğleden sonra da Macar ekibiyle mücadele edecek.
Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise ev sahibi Sırbistan'ın takımıyla karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:19 Kaynak: AA
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