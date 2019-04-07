Son Dakika Haberleri: 26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası

26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası

17 dakika önce

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası, Sırbistan'da başladı.

26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası, System.String[]
Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası, Sırbistan'da başladı.

Şampiyonanın ilk gününde kızlarda Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Finlandiya ekibine 4-0, erkeklerde de Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, Yunan temsilcisine 4-1 mağlup oldu.

Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi şampiyonada yarın sabah Çin, öğleden sonra da Macar ekibiyle mücadele edecek.

Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise ev sahibi Sırbistan'ın takımıyla karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:19 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Sırbistan Karadağ, Futbol, Spor
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