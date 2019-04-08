Son Dakika Haberleri: 26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası

26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası

35 dakika önce

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası'nın ikinci gününü Türk takımları, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı.

26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası, System.String[]
Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası'nın ikinci gününü Türk takımları, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı.

Başkent Belgrad'da süren şampiyonada kızlarda Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ev sahibi Sırbistan temsilcisini 3-0 mağlup ederek, ilk galibiyetine ulaştı.

Erkeklerde ise Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, sabah bölümünde Çin takımıyla 0-0 berabere kalırken, öğleden sonra Macaristan ekibini 3-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, şampiyonada yarın sabah Almanya, öğleden sonra da Çekya temsilcisiyle mücadele edecek.

Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise yarın Avusturya takımı ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:33 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Futbol, Spor
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