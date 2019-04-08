26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol
Şampiyonası'nın ikinci gününü Türk takımları, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı.
Başkent Belgrad
'da süren şampiyonada kızlarda Denizli Servergazi Borsa İstanbul
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, ev sahibi Sırbistan
temsilcisini 3-0 mağlup ederek, ilk galibiyetine ulaştı.
Erkeklerde ise Elazığ
Kaya Karakaya
Anadolu Lisesi, sabah bölümünde Çin
takımıyla 0-0 berabere kalırken, öğleden sonra Macaristan
ekibini 3-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti.
Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, şampiyonada yarın sabah Almanya
, öğleden sonra da Çekya temsilcisiyle mücadele edecek.
Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise yarın Avusturya
takımı ile karşılaşacak.