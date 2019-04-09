Son Dakika Haberleri: 26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası

26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası

1 saat önce

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası'nın üçüncü gününü Türk takımları, 3 yenilgiyle tamamladı.

26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası, System.String[]
Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası'nın üçüncü gününü Türk takımları, 3 yenilgiyle tamamladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da süren şampiyonada kızlarda Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avusturya temsilcisine 3-1 mağlup oldu.

Erkeklerde ise Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, sabah bölümünde Almanya ekibine 3-0, öğleden sonra Çekya takımına 2-0 kaybetti.

Bu sonuçların ardından Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi grubunu 5'inci, Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 3'üncü sırada bitirdi.

Klasman maçlarına çıkacak Türk temsilcilerinin rakipleri yarın belli olacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:55 Kaynak: AA
Spor
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