26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol
Şampiyonası'nın üçüncü gününü Türk takımları, 3 yenilgiyle tamamladı. Sırbistan
'ın başkenti Belgrad
'da süren şampiyonada kızlarda Denizli Servergazi Borsa İstanbul
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, Avusturya
temsilcisine 3-1 mağlup oldu.
Erkeklerde ise Elazığ
Kaya Karakaya
Anadolu Lisesi, sabah bölümünde Almanya
ekibine 3-0, öğleden sonra Çekya takımına 2-0 kaybetti.
Bu sonuçların ardından Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi grubunu 5'inci, Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 3'üncü sırada bitirdi.
Klasman maçlarına çıkacak Türk temsilcilerinin rakipleri yarın belli olacak.