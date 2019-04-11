26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası
1 saat önce
Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası'nda Türk takımları oynadıkları klasman maçlarını kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:27 Kaynak: AA
Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı!
Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular!
Gana'da Hakem Theresa Bremensu'yu Saha Ortasında Dövdüler!
Cristiano Ronaldo'nun Yeni Arabasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!