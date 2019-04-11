Son Dakika Haberleri: 26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası

26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası

1 saat önce

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası'nda Türk takımları oynadıkları klasman maçlarını kazandı.

26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası, System.String[]
Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası'nda Türk takımları oynadıkları klasman maçlarını kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da süren şampiyonada, kızlarda Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hırvatistan ekibini 10-0 yendi.

Erkeklerde de Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle yaptığı müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.

Şampiyonada yarın Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunanistan takımıyla, Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi ise İtalya ekibiyle klasman maçı yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:27 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı! Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Gana'da Hakem Theresa Bremensu'yu Saha Ortasında Dövdüler! Cristiano Ronaldo'nun Yeni Arabasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 23:39:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 26. Isf Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]