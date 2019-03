26. İstanbul Caz Festivali" 29 Haziran'da Başlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen "26. İstanbul Caz Festivali", "Caza Dokunan Eller" sloganıyla 29 Haziran'da başlayacak.

Caz müziğin usta isimlerinden güncel müziğin tanınmış ekiplerine, 300'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı festival, 27 farklı mekanda 50'nin üzerinde konseri sanatseverlerle buluşturacak.



Feriye'de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, yapısal olarak çok güçlü bir program hazırlandığını belirterek, "Hem mekanları hem de katılımcı sanatçılarıyla biraz ileriye bakan bir program oldu." dedi.



Taner, İKSV'nin son dönemde daha çok gençlere ve çocuklara yoğun şekilde yöneldiğinin altını çizerek, şunları aktardı:



"Bunun birçok örneği var. Caz Festivali içinde de özellikle Beylikdüzü, Beyoğlu ve Kadıköy'de, halka açık ücretsiz konserler gerçekleşecek. Gençlerle buluştuk ve buluşmalar planladık. Özellikle İKSV Kültür Sanat Kartı çıktığından beri gençlerin ilgisini çekiyor. Bu sene de programda gençlere ve çocuklara yönelik birçok konser, faaliyet olacak. Bunların yanı sıra festivalde bir ilk, bir çocuk kitabı hazırlanacak. Bu da İstanbul Caz Festivali'nin ilklerinden ve İKSV'nin yapacakları arasında bundan sonra yer alacak."



İKSV'nin 47. yılını kutladığını, festivalin de 26. yılının gerçekleşeceğini dile getiren Taner, festivale destekleri dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, Beylikdüzü ve Beyoğlu belediyeleri ve Garanti Bankası'na teşekkür etti.



"Yeni cazseverlerin ülkemize katılmasına katkıda bulunduğumuz için memnunuz"



Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer de İKSV'nin uzun yıllardır, Türkiye'de kültür sanatın çok geniş kitlelere ulaşmasına vesile olduğunu ve bu alanda çok önemli bir liderlik sergilediğini söyledi.



Garanti Bankasının kültür sanatın gerçekten toplumları geliştirici gücüne inanan ve bunu aslında uzun vadeli yapmayı benimseyen bir kurum olarak, 22 yıldır İstanbul Caz Festivali'ni desteklediğini belirten Başer, "Bundan da çok büyük gurur duyuyoruz. Festival aracılığıyla binlerce müzikseverle bir araya geliyoruz. Yeni cazseverlerin ülkemize katılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunduğumuz için ayrıca büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.



İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer ise festival programına ve sahne alacak sanatçılara ilişkin bilgi verdi.



Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Hasan Hürsever ile Ömür Göksel'e verilecek



Festivalin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", davul sanatçısı Hasan Hürsever ile ses sanatçısı Ömür Göksel'e verilecek.



Hasan Hürsever Trio ile Balkan Paradise Orchestra'nın 2 Temmuz'da Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi'nde gerçekleştireceği konserler öncesi, ödüller takdim edilecek.



Boğaz turuyla müziğin buluştuğu deniz üstü konser kapsamında, 14 Temmuz'da Kabataş İskelesi'nden yola çıkacak vapurla gerçekleşecek yolculukta, yerli ve yabancı caz gruplarıyla caz DJ'leri sahne alacak.



Kontrbasçı ve besteci Michael League'in Grammy ödüllü grubu Snarky Puppy ile Avusturyalı caz topluluğu Shake Stew, 9 Temmuz'da Uniq Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.



Saksofoncu, besteci, yapımcı Kamasi Washington, 10 Temmuz'da Volkswagen Arena'da hip-hop, R&B ve cazı harmanladığı bir performans sahneleyecek.



Grammy ödüllü Jacob Collier de festivalde sahne alacak



YouTube videolarıyla dünya çapında ün kazanan, 2016'da bestelerinden yapımcılığına kendi çabasıyla hazırladığı "In My Room" albümüyle iki Grammy kazanan Jacob Collier, 18 Temmuz'da Uniq Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.



ABD'li caz sanatçısı Jose James, 3 Temmuz'da Swissotel The Bosphorus'da, Aydın Esen Group 5 Temmuz'da Uniq Hall'de, Bill Charlap Trio 8 Temmuz'da Zorlu PSM'de konser verecek.



Trompetçi Paolo Fresu ve kontrbasçı Lars Danielsson ile caz gitaristi, besteci, aranjör ve yapımcı Cem Tuncer ve grubu 12 Temmuz'da Venedik Sarayı Bahçesi'ne, Ömür Göksel ile Hakan Başar Trio 16 Temmuz'da Uniq Açık Hava Sahnesi'ne, Shai Maestro Trio ise 17 Temmuz'da Zorlu PSM'ye konuk olacak.



Çağdaş caz müziği yorumcularından Belçikalı caz şarkıcısı, söz yazarı, besteci ve multienstrümantalist Melanie de Biasio 5 Temmuz'da Uniq Açık Hava Sahnesi'nde, RYMDEN, Turgut Alp Bekoğlu Love Jazz Quartet ve Barış Demirel 6 Temmuz'da Beykoz Kundura'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.



Alfredo Rodriguez ile Pedrito Martinez 8 Temmuz'da The Marmara Esma Sultan Yalısı'nda, Elchin Shirinov Trio ile Cyrille Aimee



7 Temmuz'da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras'da, Mozaik 17 Temmuz'da Zorlu PSM'de sahne alacak.



Festivalin gelenekselleşen etkinliklerinden "Gece Gezmesi", 4 Temmuz'da ve "Parklarda Caz" ise 29 ve 30 Haziran'da yapılacak.



3 dilde çocuk kitabı basılacak



Yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarını odağa alarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla SOCAR Türkiye'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen "Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması" 3-6 Temmuz arasında yapılacak. Türkiye'den 30'un üzerinde sanatçı ve topluluğun yer alacağı etkinliğin temelinde Türkiye'nin kültürel değerlerini daha geniş bir çerçevede tanıtmak ve kültürlerarası diyaloğu artırmak yatıyor. Etkinlikte ayrıca toplulukların uluslararası turnelerini desteklemek amacıyla 5 bin avro değerinde "SOCAR Türkiye İpek Yolu Turne Destek Ödülü" verilecek.



Festival kapsamında Bernard van Leer Vakfı'nın desteğiyle editörlüğünü, kitabın yapısını da kurgulayan Burcu Ural Kopan'ın üstlendiği çocuk kitabı yayımlanacak. Caz müziğini çocuklara gökkuşağının yedi rengi üzerinden anlatacak kitabın her bölümünde bir okuma bölümüyle bulmacalar, uygulamalı etkinlikler ve oyunlar yer alacak.



Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Çorapçı'nın akademik danışmanlığını yapacağı eser, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanarak festival mekanları ve anlaşmalı kitabevlerinden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

