Son Dakika Haberleri: 26. İstanbul Caz Festivali Programı Açıklandı!

26. İstanbul Caz Festivali Programı Açıklandı!

56 dakika önce

Sanatçılarımızdan Jacob Collier, José James, Bill Charlap Trio ve Shai Mestro Trio bu yılki festivalde sahne alacak

26. İstanbul Caz Festivali Programı Açıklandı!, System.String[]

İstanbul'un en köklü caz etkinliklerinden olan İstanbul Caz Festivali bu sene 26. kez müzikseverlerle buluşuyor. Festival, 29 Haziran – 18 Temmuz tarihleri arasında istanbul'un 27 farklı mekanında 300'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

Festivalde yer alacak sanatçılarımızdan Jacob Collier 2016 yılında kendi imkanlarıyla kaydedip yayınladığı ilk albümüyle iki Grammy Ödülü kazandıktan sonra Quincy Jones'un radarına takıldı ve dört bölümlük "Djesse"nin birinci bölümünü geçtiğimiz sene yayınladı. Müziğinde caz ile birlikte a capella, groove, folk, trip-hop, klasik müzik, Brezilya müziği, gospel ve soul unsurları bulunan genç yetenek 18 Temmuz Perşembe akşamı 21.00'da Uniq Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Festivalin yıldızlarından bir diğeri olan José James ise caz, R&B ve hip hop unsurlarını ustaca harmanlamasıyla biliniyor. Bugüne kadar 7 albüm yayınlayan usta müzisyen dünya genelinde müzik eleştirmenlerinin ve caz dinleyicisinin takdirini kazandı. Uluslararası sahnede sergilediği sayısız performansın ardından Bill Withers'a atfettiği son albümü "Lean On Me" ile 3 Temmuz Çarşamba akşamı 21.00'da Sultan Park – Swissotel The Bosphorus'ta dinleyicilere eşsiz bir gece yaşatacak.

Bu sene müzikseverleri heyecanlandırdan isimlerden bir diğeri ise piyanist Bill Charlap, kontrbasçı Peter Washington ve davulcu Kenny Washinton'dan oluşan Bill Charlap Trio oldu. 20 yılı aşkın kariyerinde hem müzisyen olarak hem de New York'taki Jazz In July festivalinin artistik direktörü olarak dinleyicilere en iyi müziği ulaştıran Bill Charlap, 8 Temmuz Pazartesi akşamı 19.00'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde caz dolu bir akşam sunuyor.

2011 yılındaki çıkışının ardından adından sıkça söz ettiren Shai Maestro Trio ise dinleyicileri gizemli ve derinlikli bir yolculuğa çıkarıyor. Kariyerine Chick Corea, Tigran Hamasyan, Esperanza Spalding ve Diana Krall gibi yıldız isimlerin turnelerine eşlik ederek başlayan Shai Maestro, geçtiğimiz yıl yayınladığı "The Dream Thief" albümüyle 17 Temmuz Çarşamba akşamı 21.30'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde festival dinleyicisyle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:56 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Güncel
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