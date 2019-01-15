26. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin Afişi İzmir'den

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) açtığı "17. Caz Afişi Yarışması" sonuçlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu Yiğitcan Çakar'ın çalışması 26. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin afişi olarak seçildi.

Prof. Dr. Hakan Ertep, Cihangir Elmaskaya, Maksude Kılıç, Kutsal Lenger, Hüseyin Ekinciler, Okan Özgen ve Ayşe Tatari'den oluşan seçici kurul, ikinciliği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu Seda Yüksel, üçüncülüğü ise Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Sevda Kaçtı'nın çalışmasına verdi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Esra Aslan'nın "Caz Üçlemesi" ise Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

17. Caz Afişi yarışmasına Türkiye'nin hemen her yerinden 535 Afiş katıldı. 13 afiş şartnameye uymadığı gerekçesi ile diskalifiye edildi.

Ödüllü afişlerle birlikte toplam 39 Afiş 26. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sergilenecek. Ödüller ve katılım belgeleri Festival'in açılış konserinden önce verilecek.

Saygıyla duyurulur.

İKSEV Basın Danışmanlığı

Yiğitcan Çakar Kimdir?

1995 İzmir Doğumluyum. Lise eğtimimi İzmir Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nde 2013 yılında tamamladım. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde lisans eğitimime başladım ve 20148 yılında mezun oldum. İzmir'de ikamet etmekteyim ve tasarım çalışmalarıma devam etmekteyim.