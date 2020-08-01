26. Kaledavaz Biber Festivali iptal edildi - Son Dakika

Kale ilçesinde yapılması planlanan Kaledavaz Biber Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AA muhabirine, tescilli Kale biberinin değerinin tanıtım faaliyetleriyle günden güne arttığını söyledi.

Biberde hasat döneminin yoğun bir şekilde sürdüğünü anlatan Sağınç, "Bu yıl 26. düzenlemeyi planladığımız Kaledavaz Biber Festivali'ni salgından dolayı yapmama kararı aldık. Üreticimizin mağdur olmaması ve biber piyasasının canlı kalabilmesi için yöresel ürün festivali tarzında 5 günlük bir pazar oluşturmayı düşünüyoruz." diye konuştu.