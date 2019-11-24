Son Dakika Haberleri: 26 kapılı yeraltı şehri turizme kazandırılacak
Son Dakika Güncel 26 kapılı yeraltı şehri turizme kazandırılacak - Son Dakika

26 kapılı yeraltı şehri turizme kazandırılacak

6 saat önce

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni ortaya çıkan 26 kapılı 1300 metrelik yeraltı şehrini, temizlik ve aydınlatmasını yaparak turizme kazandıracaklarını söyledi.

26 kapılı yeraltı şehri turizme kazandırılacak, System.String[]

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni ortaya çıkan 26 kapılı 1300 metrelik yeraltı şehrini, temizlik ve aydınlatmasını yaparak turizme kazandıracaklarını söyledi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve beraberindeki heyetin, geçen ay Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesinde yaptığı araştırmada 26 farklı girişi bulunan 1300 metre uzunluğundaki yeraltı şehri bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeraltı şehrinde inceleme yaptı. Başkan Büyükkılıç, şehrin önemli bir değer daha kazandığını belirtti. Yeraltı şehrinin şu an 1300 metre olduğunu; ancak incelemeler sonrası açılacak kapılarla daha da büyük olabileceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Buranın 26 kapısı var ve hepsi birbirine bağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak projelendirip temizliğini ve aydınlatmasını yaparak turizme kazandıracağız inşallah" dedi.Büyükbürüngüz Mahallesi'nde bulunan yeraltı şehrinin bölge için çok önemli bir kazanım olacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Yeraltı şehrinin 2 bin yıllık bir geçmişinden bahsediliyor. Dolayısıyla bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. İnşallah Koramaz Vadimizin zenginliklerine zenginlik kazandıracak bir keşif" diye konuştu.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Osman Özsoy, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 18:17:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 26 kapılı yeraltı şehri turizme kazandırılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]