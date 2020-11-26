26 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

26 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

26.11.2020 06:42
26 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

26 Kasım 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:00 beIN Manşet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 beIN Manşet

05:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Manşet

08:00 Maç Saati

09:45 Özel Röportaj

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:30 Taraftar

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

17:00 beIN Manşet

17:00 beIN Teknik

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 beIN Teknik

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:00 UEFA Avrupa Ligi

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Olympiakos - Manchester City

20:45 Karabağ - Sivasspor

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:40 UEFA Şampiyonlar Ligi

21:55 Olympiakos - Manchester City

21:55 Karabağ - Sivasspor

22:00 Maç Saati

22:50 UEFA Avrupa Ligi

22:50 Inter- Real Madrid

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

26 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, beIN, Maç, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 26 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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