Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 beIN Manşet
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 beIN Manşet
05:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Manşet
08:00 Maç Saati
09:45 Özel Röportaj
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:30 Taraftar
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
17:00 beIN Manşet
17:00 beIN Teknik
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 beIN Teknik
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
20:00 UEFA Avrupa Ligi
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 Olympiakos - Manchester City
20:45 Karabağ - Sivasspor
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:40 UEFA Şampiyonlar Ligi
21:55 Olympiakos - Manchester City
21:55 Karabağ - Sivasspor
22:00 Maç Saati
22:50 UEFA Avrupa Ligi
22:50 Inter- Real Madrid
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika