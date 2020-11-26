26 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

26 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı
26.11.2020 06:42
26 Kasım 2020 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Kelime Oyunu
02:00 Hırsız Polis
03:30 Akasya Durağı
04:50 Fırtına
06:00 Güllerin Savaşı
08:15 Akasya Durağı
11:00 Annem
13:45 Asi
16:00 Hanımın Çiftliği
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
23:30 Galip Derviş
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