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26 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Milli karateci Uğur Aktaş: Puan seviyemi koruyarak olimpiyatlara gitmek istiyorum"Son düzlüğü en güzel şekilde atlatmak istiyoruz"UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ20.

26 Kasım Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

Milli karateci Uğur Aktaş: Puan seviyemi koruyarak olimpiyatlara gitmek istiyorum

"Son düzlüğü en güzel şekilde atlatmak istiyoruz"

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.55 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dört maçta 1 puanla son sırada yer alan ve gruptan çıkma şansını yitiren temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi yolunda, 2 puanla üçüncü basamakta bulunan Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırlayacak.

23.00 A Grubu'ndaki diğer karşılaşmada, 7 puanla ikinci durumdaki İspanyol kulübü Real Madrid evinde 12 puanlı lider Paris Saint-Germain ile kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, yapacağı antrenmanla Getafe hazırlıklarına devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Turuncu-lacivertliler, Roma karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürücek.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

15.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor'da, Gençlerbirliği sınavının hazırlıkları yapılacak. (Basına açık)

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi

20.00 LP Salo - Eczacıbaşı VitrA

11.00 2019 - 2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisi kura çekimi yapılacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5'İNCİ HAFTA

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya) (Merih Demiral)

UEFA GENÇLİK LİGİ

15.00 Galatasaray U19 - Club Brugge U19


UEFA Şampiyonlar Ligi, Uğur Aktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:26 Kaynak: DHA
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