26 kilo eroini Düzce'den geçiremediler - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 26 kilo 45 gram eroin ele geçirildi. Olayda 4 kişi göz altına alındı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli 3 şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan şüphelilerin içerisinde bulundukları araçlarda yapılan aramalarda 575 gram Eroin maddesi ele geçirilirken operasyon genişletilerek yapılan çalışma sonucunda 1 şahıs daha yakalanırken bu şahıstan 25 kilo 470 gram eroin maddesi ele geçirildi. Çalışmalar neticesinde toplam 26 kilo 45 gram Eroin maddesi ile birlikte 4 şahıs yakalandı. Şüpheli 4 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. - DÜZCE