26. Marble İzmir Fuarı katılımcıları, gelecek yıl indirimden yararlanacak

Bu yıl 25-28 Ağustos'ta düzenlenecek 26. İzmir Marble Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na (Marble İzmir) katılacak firmaların, gelecek yılki organizasyona yüzde 50'ye varan oranda indirimli ücret ödeyerek katılabilecekleri bildirildi.

Doğal taş sektöründe dünyanın en büyük fuarlarından biri olan İzmir Marble Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın tanıtım toplantısı çevrimiçi düzenlendi.

Toplantıda konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, bu yıl katılımın düşük olduğunu ancak organizasyonun devamlılığı açısından bu yılki fuara önem verdiklerini vurguladı.

Diğer yandan İZFAŞ Yönetim Kurulu toplantısının devam ettiğini belirten Kaya, "Yönetim Kurulu bizim talebimizi değerlendirmiş. Yönetimden alınan karar gereği, 2022 yılında fuara katılacak firmalara taksitli ödemelerde yüzde 40, erken ödemelerde yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu kararlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer ise İZFAŞ'ın aldığı indirim kararının önemli olduğunu söyledi. Dinçer, bu sene salgın nedeniyle az olan katılıma rağmen, fuarın başarılı olacağına inandığını vurguladı.

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu da salgından etkilenen sektörlerden olduklarını söyledi. Fuarın yapılması konusunda irade koyanlar teşekkür eden Emiroğlu, "Dünyanın en önemli fuarlarından biri olan sektör fuarımızın yapılması önemliydi. Birçok fuar yapıldığı için bizim fuarın da yapılması önemliydi." dedi.

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2022'deki fuarının indirimli olmasının katılmayı düşünen firmalar için teşvik edici olacağını dile getirdi.

İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Fatih Gökçedağ, fuar için alınan Kovid-19 tedbirlerini aktardı. Aşı zorunluluğu getirilip getirilmeyeceği yönündeki soru üzerine Gökçedağ, "O biraz hukuksal bir konu. Kendi içimizde de tartışmıştık. Fuarlar halka açık, ziyaretçiye açık yerler. Devletin bir kararnamesi, kanunu olmadan bunu uygulama şansımız olduğunu düşünmüyorum ama bizim kafamızda bir soru işareti olarak kalıp incelenecektir." diye konuştu.

Öten yandan İZFAŞ'tan alınan bilgiye göre, Marble İzmir Fuarı Alım Heyeti Programı, Ticaret Bakanlığınca onaylandı.