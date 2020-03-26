26 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

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26 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı
1 saat önce
26 Mart 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Dev Örümcekler
00:30 Zalim İstanbul
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Tatlı İntikam
05:45 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Merkezi İstihbarat
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Merkezi İstihbarat
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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