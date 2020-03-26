26 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Manşet
00:30 BİR ZAMANLAR FUTBOL
00:30 Uruguay - Portekiz
01:30 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.
02:00 Portekiz - İspanya
02:10 Bir Zamanlar Futbol
03:00 Spor Artı
03:10 Spor Manşet
04:30 Futbolun En Büyük Sahnesi
04:40 Spor Artı
04:55 Süper Lig En Güzel Goller
05:30 Futbol Akşamı
06:10 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI
06:35 FREESTYLE
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Canavar Arabalar
07:00 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:25 Süper Lig En Güzel Goller
10:25 PREMİER LİG
10:40 CRİSTİANO RONALDO GOLLER
10:50 MUHAMMED SALAH GOLLER
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
12:30 Futbolun En Büyük Sahnesi
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
15:00 Gündem Futbol
16:00 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.
17:30 Bundesliga
18:00 Spor Merkezi
19:30 Spor Ana Haber
20:00 İngiltere Premier Lig Goller
20:15 Uruguay - Portekiz
20:15 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - ARJANTİN
20:15 Fransa - Arjantin
22:00 FUTBOL AKŞAMI
22:00 Bir Zamanlar Futbol
23:00 Spor Artı