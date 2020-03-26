Son Dakika › TV › 26 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
26 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı
1 saat önce
26 Mart 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
02:35 Yeşil Deniz
02:50 1'de Bugün
03:00 Seksenler
04:00 Aileler Yarışıyor
05:35 İncir Ağacı
06:35 Yeşil Deniz
07:00 Camiden Hayata
07:45 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
20:00 3'te 3 Tarih
23:15 Ya İstiklal Ya Ölüm
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı