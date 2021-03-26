Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
04:45 beUnited
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
16:00 Maç Saati
17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Maç Saati
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 Süper Lig Özel
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 beIN Teknik
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika