Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 A. Demirspor - M. Başakşehir
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 V. Karagümrük - Y. Kayserispor
03:45 1. Lig Haftanın Golleri
04:00 Süper Lig Maç Özetleri
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
09:00 V. Karagümrük - Y. Kayserispor
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Ankaragücü - Denizlispor
14:00 Süper Lig Haftası
14:30 Farklı Açı
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Göztepe - A. Alanyaspor
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Süper Lig Haftası
19:30 Farklı Açı
20:00 Taraftar
21:00 Arsene Wenger Özel
22:00 Futbolun Şehirleri
23:00 Trabzonspor - Beşiktaş
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika