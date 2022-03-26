26 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 A. Demirspor - M. Başakşehir

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 V. Karagümrük - Y. Kayserispor

03:45 1. Lig Haftanın Golleri

04:00 Süper Lig Maç Özetleri

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 V. Karagümrük - Y. Kayserispor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Ankaragücü - Denizlispor

14:00 Süper Lig Haftası

14:30 Farklı Açı

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Göztepe - A. Alanyaspor

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Süper Lig Haftası

19:30 Farklı Açı

20:00 Taraftar

21:00 Arsene Wenger Özel

22:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Trabzonspor - Beşiktaş