26 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

26 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

26.03.2022 06:42
26 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Mart 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 A. Demirspor - M. Başakşehir

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 V. Karagümrük - Y. Kayserispor

03:45 1. Lig Haftanın Golleri

04:00 Süper Lig Maç Özetleri

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 V. Karagümrük - Y. Kayserispor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Ankaragücü - Denizlispor

14:00 Süper Lig Haftası

14:30 Farklı Açı

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Göztepe - A. Alanyaspor

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Süper Lig Haftası

19:30 Farklı Açı

20:00 Taraftar

21:00 Arsene Wenger Özel

22:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Trabzonspor - Beşiktaş

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Münir Karaloğlu, Kayserispor, Karagümrük, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 26 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek
00:54 Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı: Sana söz veriyorum
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 06:48:16. #1.11#
SON DAKİKA: 26 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement