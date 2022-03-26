Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:10 İtalya Serie A Goller
00:20 Spor Toto Süper Lig Goller
00:30 Avrupa'dan Futbol
00:45 Milli Maç Özel
02:00 Portekiz - Türkiye
03:45 Milli Maç Özel
05:00 FIFA Magazin
05:45 İngiltere Premier Lig Özetler
06:00 Spor Toto Süper Lig Goller
06:10 Jordan Etkisi
06:45 Spor Atlası
06:55 Spor Takvimi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:40 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
12:55 Spor Toto - Fenerbahçe HDI Sigorta
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Atlası
19:55 Spor Takvimi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
23:00 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika