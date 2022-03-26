Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Dizi
03:50 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
05:45 Kalk Gidelim
08:50 Dinozor Adası
10:40 Tozkoparan İskender
12:10 Dizi
15:35 Dizi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika