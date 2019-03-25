26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Balkan Şehitleri'ni Anma Günü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Vali Canalp, mesajında İstanbul
'u fetheden medeniyetin şehri Edirne'de asırlar boyu huzur ve barışın hakim olduğu bir kent olduğunu belirtti.
Fethedildiği günden 1829 Rus işgaline kadar asırlar boyunca işgal görmeyen Edirne'nin, 1912 yılında Balkan devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu
'na karşı giriştiği Balkan Savaşı'nda Mehmet Şükrü
Paşa'nın kumandasında 155 gün kahramanca savunulmasına karşın, 26 Mart 1913'de işgale uğradığını anımsatan Vali Canalp, şunları kaydetti:
"İşgalle birlikte Sarayiçi mevkisinde esir tutulan binlerce vatan evladı günlerce hayatta kalma mücadelesi vermiş, ancak açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle şehit düşmüştür. Mudanya
Mütarekesi'nin yürürlüğe girmesinin ardından 25 Kasım 1922 tarihinde yeniden vatan topraklarına katılan kadim kent Edirne'nin acı günleri son bulmuştur.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere bu topraklar uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi, 26 Mart Balkan Şehitleri Anma günü münasebetiyle şükran ve rahmetle anıyorum. Vatan size minnettardır. "
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Türk milletinin Balkan Savaşı'nda dünyada eşine çok az rastlanacak emsalsiz bir mücadele verdiğini belirtti.
Balkan Savaşı'nda emsalsiz bir direniş gerçekleştirildiğini ifade eden Gürkan, şunları belirtti:
"1912 yılında Balkan devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı giriştiği Balkan Savaşı'nda atalarımız bu eşsiz toprakları Mehmed Şükrü Paşa'nın kumandasında 155 gün boyunca hiçbir destek alınmadan kahramanca savundu. Ancak 26 Mart 1913'te Edirne için kara günler başladı. Çok acılar çekildi. Kentin düşman eline geçmesi ile binlerce vatan evladı esir düştü. Edirne halkı sadece düşmanla değil açlık, sefalet ve hastalıkla da mücadele etti."
Bu eşsiz toprakların şehitlerin kanları ve canları ile sulandığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:
"Bu topraklar düşman işgali altında kalan ama yine de düşmana yenilmemek için çocuklarını aylarca süpürge tohumları ile besleyen kadınlarımıza, analarımıza şahitlik etti. Öyle büyük zulümler yaşadı ki bu millet ama yine de dimdik ayakta kalmayı başardı. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, atalarımızın kanıyla sulanan bu toprakları canı pahamıza korumaya devam edeceğiz. Bu topraklar sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalmaya, ay-yıldızlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecek.
Bu topraklarda yaşayan her bir birey atalarından aldığı bu emaneti Atatürk ilke ve devrimleri ışığında geleceğe taşımaya devam edecektir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Edirne'yi kahramanca savunan Şükrü Paşa'yı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum. Özgürlüğü ve bağımsızlığı için tarihin her döneminde emsalsiz bir mücadele veren Türk milletinin bir daha aynı acıları yaşamamasını, rengini aziz şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağının bu topraklarda sonsuza kadar dalgalanmasını diliyorum. Vatan size çok şey borçlu."
-Milli Eğitim Müdürü Arpacı
Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da, büyük zaferler ve büyük kederlerin, büyük milletlerin kaderi olduğunu belirtti.
Milletlerinin geleceği için kendi geleceklerini feda ederek şehadete erenler, medeniyetlerinin öncüleri olduğunu ifade eden Arpacı, şunları kaydetti:
"Bugün özgürce alınan nefesler, dün vatan için bağışlanan ömürlerin eseridir.
106 yıl önce bugün, acı ve şanlı hatıraların en güçlü tanığı Balkan coğrafyasında tarihin en unutulmaz destanlarından biri yaşanmıştır. İmkansızlıklar içinde çırpınarak vatanı hakkıyla savunan yiğitlerimizin adı ölümsüzlük anıtına yazılmıştır.
Bugün, milletimizin her bir ferdinin yüreğinin ve umutlarının yaşadığı ecdat yadigarı Balkanlar'ın her karış toprağına istiklalin ruhu kazınmıştır.
Asırlar önce yaşanan büyük felaketlerin acısı, ancak bugünkü nesillerin yüreğinde yankı bulduğunda değerlidir. Ne mutlu ki bu necip millet, dün olduğu gibi bugün de birlik beraberliğin, kardeşliğin ve özgürlüğün peşindedir.
Zamanın ruhunu taşıyan Edirne, istiklali uğruna ödenen bedeller için vefa duygusunu ve mücadele azmini hiçbir zaman yitirmeyecektir.
Eğitim camiası olarak üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Amacımız, bağımsızlığın idrakinde bir gençliğin yetişmesine öncülük etmektir. Yüreğimize gömdüğümüz acılar, peşinden yürüdüğümüz zaferler, geleceğe yürürken bize rehberlik eden hiç söndürmeyeceğiz meşalemizdir. Bu vesileyle, canlarını feda ederek bizlere bu aziz vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."
Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet
Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet de 1361'de Türk yurdu olan Edirne'nin 1912'de Balkan devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı giriştiği Balkan Savaşı'nda Şükrü Paşa'nın kumandasında 155 gün kahramanca savunulmasına karşın, 26 Mart 1913'de teslim olmak zorunda kaldığını belirtti.
İşgalle birlikte Sarayiçi mevkisinde esir tutulan binlerce vatan evladının günlerce hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktaran Promet, "Vatan evlatları burada açlık ve salgın hastalık nedeniyle şehit düşmüştür. Yurdumuzun kurtarıcısı ve cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere bu topraklar uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi, 26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şükran ve rahmetle anıyorum. Atalarımızın kanıyla sulanan bu topraklarda, şu anda yaşıyorsak onlara çok şey borçluyuz. Biz de güzel kentimizi canlarıyla savunan asker, sivil tüm şehitlerimize ve Şükrü Paşa'ya şükranlarımızı sunuyoruz." diye kaydetti.