26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne doğru - Son Dakika

26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne doğru

25.03.2021 16:29
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

İba, mesajında Edirne'nin 1912 yılında Balkan Savaşı sırasında kuşatma altında kaldığını ve 26 Mart 1913 tarihinde de kentin işgal edildiğini hatırlattı.

İşgal sonucunda binlerce askerin, sivilin açlık ve zor koşullar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran İba, 26 Mart'ta işgale uğrayan serhat şehri Edirne'nin 21 Temmuz 1913'te yeniden kazanıldığını bildirdi.

Balkan Savaşı'nda, Türk milletinin canını ortaya koyarak büyük bir fedakarlık göstermiş olduğunu ifade eden İba şunları kaydetti:

"Milletimizdeki vatan sevgisi bizim en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. Bugünkü varlığımızı yurdunu savunmak için şehit olan milletimize ve askerlerimize borçluyuz. Sarayiçi'nde esir tutulan birçok askerimiz, sivillerimiz, çocuklarımız günlerce hayatta kalma mücadelesi vermiş, en sonunda ise teslim olmak zorunda kalmışlardır. Allah bir daha milletimize, devletimize böyle günler yaşatmasın.

Bu anlamlı günde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyoruz. Hiç kuşkusuz ki yaptıkları fedakarlıklar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Edirne'nin tarihine unutulmaz iz bırakan Balkan Savaşları'nın 108. yıl dönümü vesilesiyle Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere serhat şehri Edirne için uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazileri şükran ve rahmetle anıyorum."

-Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Tekin, mesajında, 26 Mart 1913 tarihinin Edirne'nin Bulgar işgaline maruz kaldığı kara gün olduğunu belirtti.

Edirne'nin 160 gün süren bir direnişin ardından, 26 Mart 2013'de Bulgar ve Sırp kuvvetlerine teslim olduğunu hatırlatan Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Şehrin teslim olmasıyla birlikte şehri savunan 45 bin askerin tamamı esir alınmıştır. Resmi kayıtlara göre kuşatma süresince 13 bin şehit verilmiştir. Edirne'nin sükutunun ardından kentte yağma olayları yaşanmış, halka ve askerlere yönelik büyük bir mezalim yapılmış, binlerce esir Türk askeri planlı ve sistemli bir şekilde katledilmiştir. En ağır vahşetlerden biri ise Tunca Adası mevkisindeki Sarayiçi toplama kampında yaşanmıştır.

Burada 20 bin civarında Türk esiri açlık, soğuk, bulaşıcı hastalıklar ve kötü muamele sonucunda hayatını kaybetmiştir. Bulgaristan'da şehit edilen ve akıbeti bilinmeyen esir askerlerin sayısı muhtemelen 35.000 civarındadır. Balkan Savaşları ile Edirne'nin işgali sürecinde yapılan zulümlerin unutulmaması, özellikle gençlerimizin yüz yıl önce cereyan eden hadiseleri iyi bilmesi gerekir. Geçmişini bilmeyen gençlik, geleceğine nasıl yön verebilir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi."

-DEVA Partisi İl Başkanı Arda

DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda 26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Arda, mesajında serhat şehri Edirne ve topraklar uğruna canlarını feda eden şehitleri şükran ve rahmetle andığını belirtti.

Edirne'nin yaşadığı işgallerin derin izlerini silse de vefa duygusunu hiçbir zaman yitirmeyeceğini vurgulayan Arda, açıklamasında şunları kaydetti:

"1912 yılında Balkan devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı giriştiği Balkan Savaşı'nda Mehmet Şükrü Paşa'nın kumandasında 155 gün kahramanca savunulmasına karşın, 26 Mart 1913'de işgal edilmiştir. İşgalle birlikte Sarayiçi Mevkisinde esir tutulan binlerce vatan evladı günlerce ağaç kabuklarını yiyerek hayatta kalma mücadelesi vermiş, ancak açlık ve salgın hastalık nedeniyle şehit düşmüştür. Edirne'de savunulan sadece geçmiş değil gelecekti.

Ve eğer Edirne'de bu savunmayı Şükrü Paşa, o aziz şehitlerimizle birlikte yapmamış olsaydı, belki biz bugün bu topraklarda tutunamaz olacaktık. Onun için aziz şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Onlar her türlü baskıya, her türlü açlığa, ıstıraba, çileye boyun eğmeyerek, direnerek var olma mücadelesi verdi. Edirne, yaşadığı işgallerin derin izlerini silse de vefa duygusunu hiçbir zaman yitirmeyecektir. Her karış toprağı şehit kanları ile sulanmış serhat şehri Edirnemiz ve bu topraklar uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi 26 Mart Balkan Şehitleri Anma günü münasebetiyle şükran ve rahmetle anıyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne doğru - Son Dakika


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