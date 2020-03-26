26 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı
Terim kızlarını bir an bile yanından ayırmıyorMerve Terim Çetin: O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim Buse Terim Bahçekapılı: Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacakMerve ve Buse'ye destek yağdı
Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal"Lütfen sizler de evde kalın"
Görme engelli milli sporculardan "Evde kal" çağrısıTekin Okan Düzgün: Sosyal mesafeyi koruyalımOğuz Akbulut: Çevreniz için evde kalınQHasan Hüseyin Kaçar: Virüsten korunmak için evdeyimHavva Elmalı: Evde kal Türkiye Hüseyin Alkan: Evden çıkma
Halkbank oyuncuları ve milli dartçılardan koronavirüs mesajıFaik Samed Güneş: İyi beslenin, iyi dinlenin Dmitrii Bahov: Dışarı çıkmayın
Milli dartçılar: Evde kal, aktif kal