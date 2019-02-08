Son Dakika Haberleri: 26. Mavi Nota Müzik Ödülleri

26. Mavi Nota Müzik Ödülleri

24 dakika önce

Trabzon'da 26 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan "Mavi Nota Müzik Ödülleri" kapsamında bu yıl "Geleneksel Türk Sanat Müziği Emek Ödülü" Devlet Sanatçısı Teoman Önaldı'ya verildi.

26. Mavi Nota Müzik Ödülleri, System.String[]
Trabzon'da 26 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan "Mavi Nota Müzik Ödülleri" kapsamında bu yıl "Geleneksel Türk Sanat Müziği Emek Ödülü" Devlet Sanatçısı Teoman Önaldı'ya verildi.

Mavi Nota Müzik Ödülleri Koordinatörü Müfit Semih Baylan, yaptığı yazılı açıklamada, Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi kuruluşu Mavi Nota e-Müzik Gazetesi tarafından düzenlenen Mavi Nota Müzik Ödülleri'nin 26'ncısının bu yıl "Geleneksel Türk Sanat Müziği Emek Ödülü" dalında verildiğini belirtti.

Baylan, organizasyonun seçiciler kurulunda Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Abdullah Akat, Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri Eylem Derçin ve Merve Küçükaksoy, emekli TRT ses sanatçısı Cemile Karabulut, Balıkesir Türk Müziği Korosu Şefi Sıtkı Sahil ile kendisinin yer aldığını aktardı.

Seçici kurulun, değerlendirmelerini ödül şartnamesinde belirtilen kriterler çerçevesinde yaptığının altını çizen Baylan, "Kurul, 'Geleneksel Türk Sanat Müziği Emek Ödülü'nün Devlet Sanatçısı Dr. Teoman Önaldı'ya verilmesini oy birliği ile kararlaştırdı." ifadelerini kullandı.

Baylan, geleneksel müziğe devrim niteliğinde katkıları dolayısıyla Önaldı'ya teşekkür ederek, ödül törenini haziran ayında yapmayı planladıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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