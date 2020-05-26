26 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:05 Maide'nin Altın Günü

00:25 Son Durak

01:25 Kardeşim Benim 2

02:10 Bang Bang

03:45 Bir Zamanlar Çukurova

05:00 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oscar Çöllerde

10:30 Pete ve Ejderhası

10:30 Emoji Filmi

12:40 Oscar Çöllerde

13:00 Gün Ortası

14:00 Bang Bang

14:00 Centilmen

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Emoji Filmi

20:00 Evde Bayram Konserleri: Mazhar Alanson

21:00 Karlar Ülkesi

21:45 Kardeşim Benim 2

23:00 Ölümlü Dünya