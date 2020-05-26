26 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Maide'nin Altın Günü
00:25 Son Durak
01:25 Kardeşim Benim 2
02:10 Bang Bang
03:45 Bir Zamanlar Çukurova
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oscar Çöllerde
10:30 Pete ve Ejderhası
10:30 Emoji Filmi
12:40 Oscar Çöllerde
13:00 Gün Ortası
14:00 Bang Bang
14:00 Centilmen
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Emoji Filmi
20:00 Evde Bayram Konserleri: Mazhar Alanson
21:00 Karlar Ülkesi
21:45 Kardeşim Benim 2
23:00 Ölümlü Dünya